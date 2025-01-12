В Вильнюсе зажгли памятные костры 13 января

В воскресенье около телебашни в память о погибших 13 января 1991 года во время советской агрессии в Вильнюсе зажгли памятные костры. В церемонии принял участие президент Литвы Гитанас Науседа и другие политики, представители армии. Позже памятные костры зажгли около здания ЛРТ, позже всего костры зажги около здания парламента.