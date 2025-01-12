2025.01.12 19:10

В Вильнюсе зажгли памятные костры 13 января

 
ru.DELFI.lt
Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto
Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

В воскресенье около телебашни в память о погибших 13 января 1991 года во время советской агрессии в Вильнюсе зажгли памятные костры. В церемонии принял участие президент Литвы Гитанас Науседа и другие политики, представители армии. Позже памятные костры зажгли около здания ЛРТ, позже всего костры зажги около здания парламента.

К памятнику погибшим 13 января венки возложил президент Науседа со своей женой Дианой Науседене, первый заместитель спикера Юозас Олекас, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, министр обороны Довиле Шакалене и другие представители власти.

13 января в Литве - День защитников свободы.

13 января 1991 года во время штурма телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек, еще около 1000 получили разные травмы. Погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гербутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимулёнис, Витаутас Вайткус, позже (в феврале) от полученных ран скончался Витаутас Концявичюс.

Советская власть пыталась свергнуть законную власть в Литве, 11 марта 1990 года, объявившую о восстановлении независимости страны. Около здания Верховного совета дежурило больше 20 000 безоружных людей, которые пели песни и жгли костры. Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии