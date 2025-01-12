В Вильнюсе зажгли памятные костры 13 января

К памятнику погибшим 13 января венки возложил президент Науседа со своей женой Дианой Науседене, первый заместитель спикера Юозас Олекас, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, министр обороны Довиле Шакалене и другие представители власти.
13 января в Литве - День защитников свободы.
13 января 1991 года во время штурма телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек, еще около 1000 получили разные травмы. Погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гербутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимулёнис, Витаутас Вайткус, позже (в феврале) от полученных ран скончался Витаутас Концявичюс.
Советская власть пыталась свергнуть законную власть в Литве, 11 марта 1990 года, объявившую о восстановлении независимости страны. Около здания Верховного совета дежурило больше 20 000 безоружных людей, которые пели песни и жгли костры. Несмотря на то, что советским военным удалось занять вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио и ТВ, они не осмелились напасть на здание тогдашнего Верховного совета - Восстановительного сейма, которое охраняли тысячи людей.