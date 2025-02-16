В Вильнюсе зажгли 16 символических костров

В ознаменование 107-й годовщины восстановления государства в столице на проспекта Гедиминаса между Кафедральной площадью и площадью Винцаса Кудирки были зажжены костры.
В этом году в церемонии зажжения костров, помимо мэра Вильнюса, также приняли участие ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас, архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас, почетный гражданин Вильнюса, дирижер и композитор Витаутас Мишкинис и вице-министр обороны Томаc Годляускас.
К мероприятию также присоединились послы иностранных государств, проживающие в Литве: послы США, Украины, Латвии, Эстонии и Польши.
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