В Вильнюсе зажгли 16 символических костров

В ознаменование 107-й годовщины восстановления государства в столице на проспекта Гедиминаса между Кафедральной площадью и площадью Винцаса Кудирки были зажжены костры.

В этом году в церемонии зажжения костров, помимо мэра Вильнюса, также приняли участие ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас, архиепископ Вильнюса Гинтарас Грушас, почетный гражданин Вильнюса, дирижер и композитор Витаутас Мишкинис и вице-министр обороны Томаc Годляускас.