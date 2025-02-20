В Вильнюсе замечены подозрительные автомобили: полиция рассказала, что за это грозит

В редакцию Delfi обратился Римвидас и сообщил, что видел автомобиль с белорусскими номерами, о котором он немедленно информировал полицию.
„Сегодня, 19 февраля, утром, в 9 ч., в Вильнюсе, на ул. Осло, я заметил автомобиль Lada Vesta с белорусскими номерами. Я позвонил по номеру 112 и спросил, могут ли по Литве ездить такие авто. Оператор ответила, что не могут и спросила, где находится авто и какой у него номер. Я предоставил информацию и поехал за автомобилем.
С улицы Осло он поехал на Западную объездную дорогу, заметив, что я за ним еду, свернул на проспект Пилайтес, потом на ул. Сетино. Там водитель стал паниковать: показал поворот во двор магазина Norfа в Каролинишкес, но развернулся и перестроился на ул. Сетино в правую полосу, чтобы вернуться на проспект Пилайтес. В нескольких сотнях метров от этого перекрестка находится офис Литовской дорожной полиции.
Оператор сказала, что передала информацию полиции, я прекратил слежку. Дома я нашел смс-сообщение с номером ROIK, значит, происшествие зафиксировано. Я не знаю, остановила ли полиция этот автомобиль, но полиции я выслал те же снимки, что прислал и вам. Мне кажется странным, как этот автомобиль въехал в Литву, если автомобили с российскими и белорусскими номерами не впускают?“, – вопрошал он.
Полиция подтвердила это происшествие и указала, что проверяет информацию.
„Полиция реагировала на сообщение и сейчас уточняет обстоятельства. Подробную информацию о том, как этот автомобиль оказался в Литве, может предоставить таможня или СОГГ“, – было сказано в комментарии.
Таможня указала, что существуют два исключения для автомобилей с белорусскими номерами:
1. если этот автомобиль не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, у которого есть вид на жительство в Литве или действующая виза и который использует автомобиль в личных целях (исключение не распространяется на юридические лица и используемые в коммерческих целях автомобили);
2. если этот автомобиль не предназначен для продажи и принадлежит гражданину страны ЕС, который является жителем Беларуси и едет на нем в ЕС в личных целях.
Значит, автомобиль мог ездить по Вильнюсу легально.
Другой читатель Линас заметил автомобиль со странными наклейками.
„Может ли по городу ездить автомобиль с такими номерами? Это советская символика. Меня как гражданина Литвы это оскорбляет!
А как человека оскорбляет надпись на заднем стекле. Хоть и завуалировано, но всем ясно, что написано. Это неуважение ко всем участникам движения“, – писал он.
„Такое „усовершенствование“ знака может трактоваться по-разному (в зависимости от действий человека, значения действий, целей). Более пространное объяснение могут дать юристы. Если выяснится, что была использована советская символика, ждет ответственность.
За надпись на стекле водителя могут привлечь к ответственности по 481 ст. Кодекса административной ответственности“, – сказано в комментарии полиции.