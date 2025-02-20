В Вильнюсе замечены подозрительные автомобили: полиция рассказала, что за это грозит

Оператор сказала, что передала информацию полиции, я прекратил слежку. Дома я нашел смс-сообщение с номером ROIK, значит, происшествие зафиксировано. Я не знаю, остановила ли полиция этот автомобиль, но полиции я выслал те же снимки, что прислал и вам. Мне кажется странным, как этот автомобиль въехал в Литву, если автомобили с российскими и белорусскими номерами не впускают?“, – вопрошал он.