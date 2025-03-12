В Вильнюсе зафиксирован автомобиль с тонированными стеклами

Читатель интересовался, что об этом думает полиция?
Журналисты обратились за комментарием в Департамент полиции. Представитель департамента Йоруне Люткене сказала: „В Литве действуют определенные требования к тонированию стекол. По техническим требованиям, светопропускание лобового стекла должно быть не меньше 75%, а стекол передних дверей и стекол около зеркал бокового обзора должно составлять не менее 70%. Если стекла не отвечают этим требованиям, то водителя ждет административная ответственность. Кроме того, такой автомобиль не пройдет техосмотр“.
Штраф составляет от 50 до 100 евро.
Несмотря на то, что за затемнение стекол грозит штраф, есть и исключения.
„Водитель зафиксированного на фото автомобиля может иметь разрешение на эксплуатацию такого автомобиля. Такие разрешения выдают работникам специальных служб“, – сказал он.
Люткене сделала замечание читателю Delfi, который прислал снимки.
„Читатель Delfi, который сфотографировал этот автомобиль (это видно по фото) сделал фото, находясь за рулем, он может получить штраф в размере 60-90 евро и лишиться прав на вождение на 1-3 месяца“, – прибавила Люткене.