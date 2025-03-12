В Вильнюсе зафиксирован автомобиль с тонированными стеклами

Журналисты обратились за комментарием в Департамент полиции. Представитель департамента Йоруне Люткене сказала: „В Литве действуют определенные требования к тонированию стекол. По техническим требованиям, светопропускание лобового стекла должно быть не меньше 75%, а стекол передних дверей и стекол около зеркал бокового обзора должно составлять не менее 70%. Если стекла не отвечают этим требованиям, то водителя ждет административная ответственность. Кроме того, такой автомобиль не пройдет техосмотр“.