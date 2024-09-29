В Вильнюсе за месяц со стен смыли 3000 кв м граффити

„На сегодняшний день смыто 3000 кв. м, в следующем году планируем смыть 200 000 кв. м“, – сказал глава администрации города Адомас Бужинскас.

Об этом он сказал после того, как в конце августа городские власти указали, что выделят на удаление граффити 1,54 млн. евро. Муниципалитет утверждал, что до 2026 г. смоют столько граффити, сколько могло бы разместиться на стене в два метра высотой и длиной 110 км.

В Вильнюсе было правило - желающие официально нарисовать граффити, могли обращаться за разрешением в муниципалитет.

Однако мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что несмотря на это разрешение, число актов вандализма не сокращалось, а неуклонно росло.