2024.09.29 07:10

В Вильнюсе за месяц со стен смыли 3000 кв м граффити

 
ru.DELFI.lt
Piešinys Pylimo gatvėje (D. Čečkausko ir R. Jankauskaitės piešinys)
Piešinys Pylimo gatvėje (D. Čečkausko ir R. Jankauskaitės piešinys)
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В Вильнюсе за месяц со стен смыто 3000 кв. м граффити, сообщает портал madeinvilnius.lt.

„На сегодняшний день смыто 3000 кв. м, в следующем году планируем смыть 200 000 кв. м“, – сказал глава администрации города Адомас Бужинскас.

Об этом он сказал после того, как в конце августа городские власти указали, что выделят на удаление граффити 1,54 млн. евро. Муниципалитет утверждал, что до 2026 г. смоют столько граффити, сколько могло бы разместиться на стене в два метра высотой и длиной 110 км.

В Вильнюсе было правило - желающие официально нарисовать граффити, могли обращаться за разрешением в муниципалитет.

Однако мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что несмотря на это разрешение, число актов вандализма не сокращалось, а неуклонно росло.

За несанкционированное нанесение граффити полагается штраф до 160 евро, за повторное нарушение – до 600 евро.

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