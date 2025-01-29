В Вильнюсе выявлены три опасных круговых перекрестка

Другие опасные перекрестки - это круговой перекресток у бывшего Педагогического университета (ул.Т.Нарбуто, проспект Конституциёс и ул. Гележинё Вилко) и перекресток на ул. Оланду в районе Антакальнис (ул. Т.Косцюшкос, ул. Антакальнё и ул. Оланду). На этих перекрестках в прошлом году произошло соответственно 44 и 27 ДТП.

По словам представителя страховой компании Гедрюса Петрикаса, эта статистика не меняется уже несколько лет, поэтому водители на этих участках должны быть внимательными.