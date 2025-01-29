В Вильнюсе выявлены три опасных круговых перекрестка

Другие опасные перекрестки - это круговой перекресток у бывшего Педагогического университета (ул.Т.Нарбуто, проспект Конституциёс и ул. Гележинё Вилко) и перекресток на ул. Оланду в районе Антакальнис (ул. Т.Косцюшкос, ул. Антакальнё и ул. Оланду). На этих перекрестках в прошлом году произошло соответственно 44 и 27 ДТП.
По словам представителя страховой компании Гедрюса Петрикаса, эта статистика не меняется уже несколько лет, поэтому водители на этих участках должны быть внимательными.
„На круговом перекрестке проспекта Саванорю происходит почти половина всех ДТП, которые случаются на круговых перекрестках, поэтому это место можно считать настоящим вызовом для водителей в Вильнюсе. Это очень загруженный перекресток – заторы формируются как на соседних улицах, так и на самом круговом перекрестке, здесь едет немало грузовиков и единиц общественного транспорта. Поэтому водители должны соблюдать безопасную дистанцию, избегать опасных маневров, соблюдать требования разметки и знаков“, − сказал Петрикас.
На этом перекрестке было зафиксировано ДТП, в котором был нанесен ущерб на сумму 12 000 евро.
По данным компании Lietuvos draudimаs, в 2024 г. на круговых перекрестках в столице произошло больше 200 ДТП, общая сумма ущерба составила 319 000 евро.