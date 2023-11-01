В Вильнюсе выросло число похороненных, личность которых не удалось установить

"В этом году было меньше одиноких умерших и людей, которых отказались хоронить близкие, но выросло число неопознанных покойников", – сказал представитель Laidojimo paslaugų centras Стасис Гуя.

Одиноких и неопознанных лиц хоронят на Карвелишкском кладбище. В среднем за раз хоронят 20 покойников.

Неопознанных покойников хоронят в гробах, чтобы в случае необходимости можно было потом идентифицировать их по ДНК. На могиле ставят деревянный крест с надписью "неизвестный мужчина (женщина)", указан примерный возраст, время, когда было тело найдено и когда похоронено, номер свидетельства о смерти.

Одиноких людей и тех, кого отказались хоронить близкие, кремируют, а урны хоронят в общей могиле. На этой могиле укладывают плиту с указанием фамилиями и годом похорон. Так у близких есть возможность перезахоронить останки.

В этом году одна семья перезахоронила похороненного в общей могиле в 2022 г. младенца. Это единичный случай", – сказал Гуя.