2024.06.09 10:55

В Вильнюсе „вырос“ огромный гриб, где его найти

 
ru.DELFI.lt
grybas
grybas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Три года назад во время конкурса „Создаю Вильнюс“ было предложено 12 новых проектов. В 2021 году обещали, что до конца года Вильнюс украсит огромный гриб. Правда, появился он только в этом году, пишет портал madeinvilnius.lt.

Информация об этой инсталляции появилась в социальной сети Facebook. Вильнюсцев приглашают собраться 13 июня, в 18.30 ч. и вместе провести время рядом с новым творением.

Гриб „вырос“ в парке Вингис. Именно там Андрюс Лабашаускас построил нетрадиционное веретено из камня, чтобы увековечить аграрную культуру, а на деле своеобразным образом увековечил королевство, питающее людей, вдохновляющее их, воспитывающее и обогащающее.

Гриб можно найти в зоне общепита старого парка. Координаты: 54.691674, 25.239334.

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