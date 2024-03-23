В Вильнюсе вымоют фасад Дворца спорта, сколько это будет стоить

Граффити с фасада удалят, когда будут подходящие погодные условия, для этого среднесуточная температура должна составлять 10 градусов тепла.

"Художественное самовыражение может пониматься по-разному. Мы призываем уличных художников, предлагать свои идеи "Имущественному банку", может быть, мы найдем для них подходящее место, как это было с фреской "Несокрушимая" на ул. А.Юозапавичюса в Вильнюсе. Дворец спорта - неподходящее место для творчества, это охраняемый объект", – сказал ВРИО главы "Имущественного банка" Эрнестас Чесокас.

По словам Чесокаса, Дворец спорта будет огорожен, вокруг будут стоять видеокамеры, его будет охранять частная охранная фирма, чтобы на территорию не проходили посторонние.