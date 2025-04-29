В Вильнюсе вводят сезонную плату за стоянку автомобилей около пляжей

Поскольку это желтая зона, платить за парковку надо каждый день с 8 до 20 ч. – с 1 мая до 30 сентября. Удобнее всего оплатить услугу с помощью приложения m.Parking или на месте в паркомате.

Представители муниципальной компании JUDU призывают жителей приезжать на пляжи на общественном транспорте или на велосипеде. На некоторые пляжи можно прийти и пешком.

К пляжу в Жирмунай можно приехать по велодорожке EuroVelo.

К пляжам Валакампяй I и II – удобно ехать через Антакальнис, по ул. П.Вилейшё.

К пляжам на озерах Тапяляй и Бальжис ведет велодорожка вдоль Неменчинского шоссе.