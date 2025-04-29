В Вильнюсе вводят сезонную плату за стоянку автомобилей около пляжей

Поскольку это желтая зона, платить за парковку надо каждый день с 8 до 20 ч. – с 1 мая до 30 сентября. Удобнее всего оплатить услугу с помощью приложения m.Parking или на месте в паркомате.
Представители муниципальной компании JUDU призывают жителей приезжать на пляжи на общественном транспорте или на велосипеде. На некоторые пляжи можно прийти и пешком.
К пляжу в Жирмунай можно приехать по велодорожке EuroVelo.
К пляжам Валакампяй I и II – удобно ехать через Антакальнис, по ул. П.Вилейшё.
К пляжам на озерах Тапяляй и Бальжис ведет велодорожка вдоль Неменчинского шоссе.
На пляжи озер Салоте и Гилужис лучше ехать по проспекту Пилайтес – по велодорожке от ул. Т.Нарбуто, далее по ул. Толминкемё, Гилужё, Ангелавос или Паплудимё. На всем маршруте есть указатели.
На пляж в Григишкес удобно ехать через Лаздинай, вдоль проспекта Лайсвес или через Лаздинайский мост, а далее по велодорожке на ул. Григишкю.
На пляж Новой Вильни – по красивой велодорожке вдоль Пушкарни (Пучкоряй) по ул. С.Баторо. Удобнее всего ехать через Паупис, затем по ул. Сровес до парка Гяровес.