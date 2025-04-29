2025.04.29 16:29

В Вильнюсе вводят сезонную плату за стоянку автомобилей около пляжей

 
ru.DELFI.lt
Žalieji ežerai
Žalieji ežerai
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Не за горами лето, стало теплее, люди чаще ездят на природу. С 1 мая 2025 года стоянка у пляжей в Вильнюсе станет платной. Это касается пляжей на Зеленых озерах, Валакампяй I и II, у озер Тапяляй и Бальжис. Стоимость парковки – 0,60 евро в час.

Поскольку это желтая зона, платить за парковку надо каждый день с 8 до 20 ч. – с 1 мая до 30 сентября. Удобнее всего оплатить услугу с помощью приложения m.Parking или на месте в паркомате.

Представители муниципальной компании JUDU призывают жителей приезжать на пляжи на общественном транспорте или на велосипеде. На некоторые пляжи можно прийти и пешком.

К пляжу в Жирмунай можно приехать по велодорожке EuroVelo.

К пляжам Валакампяй I и II – удобно ехать через Антакальнис, по ул. П.Вилейшё.

К пляжам на озерах Тапяляй и Бальжис ведет велодорожка вдоль Неменчинского шоссе.

На пляжи озер Салоте и Гилужис лучше ехать по проспекту Пилайтес – по велодорожке от ул. Т.Нарбуто, далее по ул. Толминкемё, Гилужё, Ангелавос или Паплудимё. На всем маршруте есть указатели.

На пляж в Григишкес удобно ехать через Лаздинай, вдоль проспекта Лайсвес или через Лаздинайский мост, а далее по велодорожке на ул. Григишкю.

На пляж Новой Вильни – по красивой велодорожке вдоль Пушкарни (Пучкоряй) по ул. С.Баторо. Удобнее всего ехать через Паупис, затем по ул. Сровес до парка Гяровес.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии