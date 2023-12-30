В Вильнюсе временно ограничат работу популярной парковки в Старом городе

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Одна из самых популярных парковок Старого города в столице в определенные часы будет закрыта. Речь идет о стоянке около горы Гедиминаса на ул. Т.Косцюшкос, 1A, пишет портал madeinvilnius.lt.

С 16 до 23 ч. автомобилям нельзя подъезжать и парковаться на этой стоянке. Такое решение было принято для безопасности клиентов парка световых скульптур Lumina park, действующего в Нагорном парке.

"Ограничения движения внесены из-за Lumina park, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Ограничения будут действовать до 18 февраля, т.е. до последнего дня работы парка", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Этой стоянкой сможет пользоваться только обслуживающий транспорт и инвалиды.

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