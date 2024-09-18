В Вильнюсе временно меняются маршруты некоторых автобусов

Сообщается, что с 17 сентября из-за реконструкции ул. Драугистес изменилась трасса 57 автобуса – автобусы не будут ездить по ул. Драугистес и не будут останавливаться на остановке „Аушра“, они будут ездить по ул. Лепу, Стадионо и Мокиклос и останавливаться на остановке „Лепу“.
Эти перемены будут в силе до середины ноября.
С 18 сентября из-за реконструкции ул. Тарандес изменится трасса 52 автобуса – автобусы не будут ездить по части ул. Тарандес, они будут ездить по ул. Ф.Гедканто и Пикутишкю, не будут останавливаться на остановках „Тарандес“ и „Т.Жебрауско“ (из центра), однако будут останавливаться на временной остановке „Тарандес“ (ул. Ф.Гедканто).
С 18 сентября из-за ремонтных работ на ул. Висмалюку временно изменится трасса 38 автобуса.
На I-м этапе работ 18–19 сентября автобусы будут ездить в объезд и останавливаться на всех остановках. На II-м этапе, 20–22 сентября, автобусы будут ездить в объезд и не будут останавливаться на остановках: „Иновацию прамонес парках“, „Тую“, „Мишкадварё“. Однако они будут останавливаться на временной остановке „Иновацию прамонес парках“.
Планируется, что с 23 сентября автобусы 38 маршрута будут ходить по обычной трассе.
Изменится и место остановки 66 автобуса в Науянеряй на пути в город. Остановку перенесут на новое место, kurгде уже останавливаются 36, 65 и 76 автобусы.