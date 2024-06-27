В Вильнюсе возродят сады Струмилы

На данный момент территория между ул. В.Шопено, Шв. Стяпоно и Соду непригодна для посещения. Ее планируют привести в порядок и сделать уютным и зеленым уголком для местных жителей, горожан и гостей столицы. 9 июля, в 18 ч. жителей приглашают на удаленную встречу, чтобы обсудить проект, пишет портал madeinvilnius.lt.