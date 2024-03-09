В Вильнюсе возобновляется программа стерилизации уличных кошек

Размножение бездомных животных - насущная проблема, особенно актуальная во дворах многоквартирных домов. Кошки там по ночам кричат под окнами, коты устраивают бои за кошек, метят территорию, такие картины выводят жителей из себя и вызывают возмущение. Каждая кошка репродуктивного возраста может приносить потомство 2-3 раза в год (до 5 котят за раз, а с семи месяцев котята могут заводить и свое потомство).
Чтобы остановить бесконтрольное размножение кошек, Grinda с ранней весны до заморозков проводит стерилизацию бездомных животных. В 2021 г. так стерилизовали 695, в 2022 г. – 682, в 2023 г. – 1072 кошек.
Животных ловят, стерилизуют, а через 2-3 дня отпускают на волю там, где они были пойманы. Кроме того, кошек прививают от бешенства и отмечают, надрезая кончик левого уха, чтобы стерилизованных кошек можно было распознать издалека.
Таких кошек не оставляют в приюте, им не ищут хозяев, потому что резкое изменение условий жизни вызывает у них сильный стресс. Они не могут приспособиться к жизни в помещении, в квартире, в клетке, потому что место, где они были пойманы, является их реальным домом.
Стерилизованных кошек и кастрированных котов легко распознать по надрезу на кончике левого уха. Если вы заметили в Вильнюсе на улице дикую кошку без такой метки, информируйте по номеру 1355 или эл. почте paštu 1355@grinda.lt.