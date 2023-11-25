В Вильнюсе - военный парад по случаю 105-й годовщины восстановления армии Литвы

Delfi вел прямую трансляцию парада.

Парад по случаю Дня армии принимали президент Литвы Гитанас Науседа, командарм Вальдемарас Рупшис, министр обороны Арвидас Анушаускас.

Главы страны приветствовали Литовскую армию.

"Важно сделать так, чтобы наши военные были готовы к любым вызовам. Немало дел уже сделано. Модернизация армии стала приоритетом страны. Забыв о прежних сомнениях, мы наконец-то значительно увеличили финансирование обороны, приступили к формированию дивизии", – сказал Науседа.

"Я искренне благодарен каждому военному союзников НАТО, который сегодня служит в Литве, далеко от дома, участвует в учениях и укрепляет взаимодействие с нашими военными", – прибавил он.