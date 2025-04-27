В Вильнюсе в субботу состоялась акция протеста с демонстрацией старых автомобилей

По словам организаторов акции, цель протеста - высказать неодобрение идее повысить возраст исторических авто с 30 до 40 лет.

Напомним, что с такой поправкой к закону выступил депутат Антанас Недзинскас. Благодаря ему в марте парламент получил проект поправок, согласно которым, историческими будут считаться автомобили не 30 лет и старше, а 40 лет и старше. По словам соцдема Недзинскаса, необходимо поднять планку, поскольку не все старые автомобили могут называться историческими.

Он также предложил отменить требование для владельцев таких авто платить за передвижение по магистральным дорогам. Недзинскас считает, что такие авто не приносят какого-то ущерба дорогам.