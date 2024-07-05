В Вильнюсе в рамках Праздника песни пройдут концерты Дня танцев

Этот концерт пройдет дважды на стадионе Литовской футбольной федерации в столице – в 13.00 час. и 21.00 час. В нем примут участие 9 тыс. артистов танцевальных коллективов всех возрастов, которые исполнят художественные номера из четырех частей.
Символ моста, выбранный для Дня танцев, по замыслу организаторов, будет отвечать акцентам течения и смены времени, пониманию смысла бытия, преемственности лучших традиций народа и Праздника песни, закодированным в названии Праздника песни „Чтобы пуща зеленела“.
Юбилейный Праздник песни „Чтобы роща зеленела“ проходит с 29 июня по 6 июля этого года. Его первое мероприятие состоялось в Каунасе, в Долине песен, а завершится концертный цикл недели концертом Дня песни в парке Вингис в Вильнюсе.
Организаторы напоминают, что на 10 из 14 мероприятий Праздника песни можно попасть бесплатно, в том числе на стоячие места Дня песни в вильнюсском парке Вингис. Всего в мероприятиях праздника принимают участие 35 тыс. участников и 1,5 тыс. коллективов.