2024.11.06 15:16

В Вильнюсе в последний путь проводили политика и экономиста Альгимантаса Матулявичюса

 
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Į paskutinę kelionę palydėtas Algimantas Matulevičius
Į paskutinę kelionę palydėtas Algimantas Matulevičius
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi

6 ноября после обеда в Вильнюсе в последний путь проводили политика и экономиста Альгимантаса Матулявичюса. Соратники и близкие собрались, чтобы почтить его память, затем урну с прахом похоронили на Антакальнисском кладбище.

Матулявичюс скончался 31 октября. Ему было 76 лет.

Delfi информацию о смерти Матулявичюса подтвердил его сын Гедрюс. По его словам, серьезные проблемы со здоровьем у отца начались два месяца назад.

„Были разные проблемы, но после того как он переболел Covid-19, состояние ухудшилось - появилось много осложнений, связанных с хроническими заболеваниями“, - сказал он.

Матулявичюс родился в Пренай 19 января 1948 года.

В 1991-1992 гг. он занимал пост председателя правления литовско-немецкой компании Broner.

В 1992-1993 гг. был назначен министром Литовской республики без портфеля.

После работы в правительстве вернулся в бизнес.

В 2000 г. был избран в парламент в Утенском округе. Зарегистрировал проекты более 40 законов.

С супругой Гражиной вырастил двоих сыновей – Томаса и Гедрюса.

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