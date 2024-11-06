В Вильнюсе в последний путь проводили политика и экономиста Альгимантаса Матулявичюса

Матулявичюс скончался 31 октября. Ему было 76 лет.
Delfi информацию о смерти Матулявичюса подтвердил его сын Гедрюс. По его словам, серьезные проблемы со здоровьем у отца начались два месяца назад.
„Были разные проблемы, но после того как он переболел Covid-19, состояние ухудшилось - появилось много осложнений, связанных с хроническими заболеваниями“, - сказал он.
Матулявичюс родился в Пренай 19 января 1948 года.
В 1991-1992 гг. он занимал пост председателя правления литовско-немецкой компании Broner.
В 1992-1993 гг. был назначен министром Литовской республики без портфеля.
После работы в правительстве вернулся в бизнес.
В 2000 г. был избран в парламент в Утенском округе. Зарегистрировал проекты более 40 законов.
С супругой Гражиной вырастил двоих сыновей – Томаса и Гедрюса.