В Вильнюсе в последний путь проводили политика и экономиста Альгимантаса Матулявичюса

Матулявичюс скончался 31 октября. Ему было 76 лет.

Delfi информацию о смерти Матулявичюса подтвердил его сын Гедрюс. По его словам, серьезные проблемы со здоровьем у отца начались два месяца назад.

„Были разные проблемы, но после того как он переболел Covid-19, состояние ухудшилось - появилось много осложнений, связанных с хроническими заболеваниями“, - сказал он.

Матулявичюс родился в Пренай 19 января 1948 года.

В 1991-1992 гг. он занимал пост председателя правления литовско-немецкой компании Broner.

В 1992-1993 гг. был назначен министром Литовской республики без портфеля.

После работы в правительстве вернулся в бизнес.