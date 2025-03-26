2025.03.26 17:01

В Вильнюсе в порядок приведут 15 скверов: и в Старом городе и в районах

 
ru.DELFI.lt
Viešųjų erdvių pokyčiai Vilniuje
Viešųjų erdvių pokyčiai Vilniuje
ФОТО: Saulius Žiūra | Vilniaus miesto savivaldybė

Вильнюс быстро меняется – в этом году завершат работу по обустройству или начнут приведение в порядок 15-ти скверов во всем городе. Проекты осуществляют в разных местах города – от исторических скверов Старого города до Науининкай, Пилайте и Жверинаса.

„Вильнюс становится более удобным для жизни – мы обновляем как исторические скверы, так и пространства в жилых районах“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Viešųjų erdvių pokyčiai Vilniuje

На данный момент планируется реновация сквера в Ерузале около пруда, центральной площади в Шешкине, сквера Тукстантмячё, Пелесос, на ул. С.Конарскё, сквер Лаздину Пеледы, два сквера в Каролинишкес. Новые зоны оборудуют в Ерузале, Науяместисе, Пилайте, Виршулишкес и Жверинасе. Большую часть территорий приспособят для людей разных возрастных групп, там оборудуют детские площадки, спортивные зоны, зоны спокойного отдыха. Обновят и инфраструктуру – тропы, освещение, зеленые насаждения, малую архитектуру. В планировании будут прислушиваться к мнению жителей.

Viešųjų erdvių pokyčiai Vilniuje

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