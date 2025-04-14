В Вильнюсе в парке Сугихары зацвели первые сакуры

Каждый год это место становится центром притяжения во время цветения сакур – люди приходят сюда гулять и фотографироваться. Розовые цветы сакур не только радуют глаз, но и символизируют приход весны, возрождение к жизни.

Парк сакур появился в Вильнюсе в октябре 2001 года по случаю 100-летия со дня рождения японского дипломата Тиунэ Сугихары. Тогда у реки посадили 200 деревьев. Сугихара помог более чем шести тысячам польских и литовских евреев, бежавших от преследования нацистов, покинуть страну. За вклад в спасение евреев от нацистов был отмечен званием „Праведник народов мира“.