В Вильнюсе в общественном транспорте компостеры на расстоянии „считывают“ деньги с платежных карт

В вильнюсском общественном транспорте билет можно купить в терминале-компостере. Однако фиксируются случаи, когда пассажиры купили билеты не по своей воле - компостер считал их с карты самостоятельно.
Компания Judu отмечает, что компостеры в транспорте отличаются обычной „чувствительностью“, но есть данные, что речь идет не о единичном случае.
„В неделю к нам обращается по 10 человек, люди говорят, что билеты были куплены без их воли“, – сказала представитель Judu Виталия Роче.
„Одна из ситуаций - пассажир прикладывает весь кошелек с картой Judu и платежной картой или открытый смартфон, который не требует подтвердить платеж“, – рассказала Роче.
Пассажиров просят держаться подальше от компостера.
„Рекомендуется держаться на расстоянии 20см, а чувствительность 5 см“, – сказала представитель Judu.
Для бесконтактного расчета используется технология RFID.
О случаях, когда персональные данные или деньги с карт могут считывать на расстоянии, говорят и эксперты по кибербезопасности.
„За границей, когда появились бесконтактные расчеты, в общественном транспорте преступники подходят, прикладывают терминалы и считывают у людей небольшие суммы“, – сказал директор ЗАО Florinus Жильвинас Лешкявичюс.
„Для кражи на большом расстоянии должны быть идеальные условия: надо зафиксировать местонахождение карты и не двигаться“, – сказал представитель компании Telia Дарюс Повилайтис.
Такие кражи называют „скиммингом“.
„Чаще всего таким способом хакеры получают длинный код карты и срок годности. Код из 3-4 цифр они не получат“, – сказал специалист по кибербезопасности Baltimax Лукас Апинис.
Для спокойствия специалисты предлагают подумать о блокаторах.
„Защита RFID – волны, блокирующие связь“, – сказал Апинис.
Такие блокаторы иногда встраивают в кошельки.
Если блокатора нет, следите за вашими платежами.
„Вы можете отключить бесконтактный расчет, можете установить лимит, ограничить сумму, с которой требуется ПИН-код“, – рекомендует Повилайтис.
Платежные карты не рекомендуют хранить во внешних карманах, а бесконтактный расчет отключать в поездках. За границей фиксируется больше случаев мошенничества.