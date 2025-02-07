2025.02.07 07:03

В Вильнюсе в общественном транспорте компостеры на расстоянии „считывают“ деньги с платежных карт

 
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Pinigai
Pinigai
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Появилась информация о том, что в вильнюсском общественном транспорте у жителей без их ведома на расстоянии были списаны деньги со счетов. Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что это реальная угроза - этой технологией могут пользоваться и злоумышленники, пишет портал LNK.

В вильнюсском общественном транспорте билет можно купить в терминале-компостере. Однако фиксируются случаи, когда пассажиры купили билеты не по своей воле - компостер считал их с карты самостоятельно.

Компания Judu отмечает, что компостеры в транспорте отличаются обычной „чувствительностью“, но есть данные, что речь идет не о единичном случае.

„В неделю к нам обращается по 10 человек, люди говорят, что билеты были куплены без их воли“, – сказала представитель Judu Виталия Роче.

„Одна из ситуаций - пассажир прикладывает весь кошелек с картой Judu и платежной картой или открытый смартфон, который не требует подтвердить платеж“, – рассказала Роче.

Пассажиров просят держаться подальше от компостера.

„Рекомендуется держаться на расстоянии 20см, а чувствительность 5 см“, – сказала представитель Judu.

Для бесконтактного расчета используется технология RFID.

О случаях, когда персональные данные или деньги с карт могут считывать на расстоянии, говорят и эксперты по кибербезопасности.

„За границей, когда появились бесконтактные расчеты, в общественном транспорте преступники подходят, прикладывают терминалы и считывают у людей небольшие суммы“, – сказал директор ЗАО Florinus Жильвинас Лешкявичюс.

„Для кражи на большом расстоянии должны быть идеальные условия: надо зафиксировать местонахождение карты и не двигаться“, – сказал представитель компании Telia Дарюс Повилайтис.

Такие кражи называют „скиммингом“.

„Чаще всего таким способом хакеры получают длинный код карты и срок годности. Код из 3-4 цифр они не получат“, – сказал специалист по кибербезопасности Baltimax Лукас Апинис.

Для спокойствия специалисты предлагают подумать о блокаторах.

„Защита RFID – волны, блокирующие связь“, – сказал Апинис.

Такие блокаторы иногда встраивают в кошельки.

Если блокатора нет, следите за вашими платежами.

„Вы можете отключить бесконтактный расчет, можете установить лимит, ограничить сумму, с которой требуется ПИН-код“, – рекомендует Повилайтис.

Платежные карты не рекомендуют хранить во внешних карманах, а бесконтактный расчет отключать в поездках. За границей фиксируется больше случаев мошенничества.

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