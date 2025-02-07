В Вильнюсе в общественном транспорте компостеры на расстоянии „считывают“ деньги с платежных карт

В вильнюсском общественном транспорте билет можно купить в терминале-компостере. Однако фиксируются случаи, когда пассажиры купили билеты не по своей воле - компостер считал их с карты самостоятельно.

Компания Judu отмечает, что компостеры в транспорте отличаются обычной „чувствительностью“, но есть данные, что речь идет не о единичном случае.

„В неделю к нам обращается по 10 человек, люди говорят, что билеты были куплены без их воли“, – сказала представитель Judu Виталия Роче.

„Одна из ситуаций - пассажир прикладывает весь кошелек с картой Judu и платежной картой или открытый смартфон, который не требует подтвердить платеж“, – рассказала Роче.