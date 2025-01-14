В Вильнюсе в образовавшийся провал провалилась задняя часть автомобиля

По данным полиции, 13 января, в 15.56 ч. поступила информация от работника муниципальной компании Grinda о том, что в Вильнюсе, на ул. Электринес, формируется провал. Работник просил помочь найти водителя автомобиля, который стоял на месте, где формировался провал. Он сказа также, что возможно, появятся и другие провалы, поэтому требуется помощь полиции – надо регулировать движение или закрыть улицу.