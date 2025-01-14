2025.01.14 11:29

В Вильнюсе в образовавшийся провал провалилась задняя часть автомобиля

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje atsivėrė smegduobė
Vilniuje atsivėrė smegduobė
ФОТО: Delfi

13 января вечером в редакцию портала Delfi обратилась читатель, которая поделилась фотографиями с места происшествия в Вильнюсе - в образовавшийся провал провалилась задняя часть автомобиля.

По данным полиции, 13 января, в 15.56 ч. поступила информация от работника муниципальной компании Grinda о том, что в Вильнюсе, на ул. Электринес, формируется провал. Работник просил помочь найти водителя автомобиля, который стоял на месте, где формировался провал. Он сказа также, что возможно, появятся и другие провалы, поэтому требуется помощь полиции – надо регулировать движение или закрыть улицу.

В 18.50 ч. работники Grinda расставили знаки и натянули стоп-ленты.

Полиция заметила уже частично провалившийся автомобиль VW Polo. Его вытащили и доставили по указанному владельцем адресу.

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