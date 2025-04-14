2025.04.14 12:12

В Вильнюсе в неожиданном месте откроется новый дворик

 
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ФОТО: Madeinvilnius.lt

В Вильнюс в скором времени придет летний сезон, а с ним – летние террасы. В этом году в Вильнюсе будет немало открытий. Вильнюсцы с нетерпением ждут их появления, пишет портал madeinvilnius.lt.

Миссионерский дворик – новое место встреч с друзьями и семьей. Здесь можно будет поесть и содержательно провести досуг. Сейчас администратор этого места подыскивает торговцев, которые будут работать в этом дворике.

„К новому и первому сезону готовится Миссионерский дворик (ул. Субачаус, 28, Вильнюс)! У нас много планов, идей и есть перспективная идея на будущее“, – сказано в пресс-релизе.

Это место оборудуют владельцы известного Бернардинского дворика. Это будет младший брат Бернардинского дворика, который уже несколько лет радует вильнюсцев и гостей столицы.

„Миссионерский дворик – совершенно новый проект, наш младший брат! Ждем в обоих двориках“, – писали владельцы Бернардинского дворика.

Организаторы обещают, что в Миссионерском дворике будут не только заведения общепита, но и различные мастерские для проведения мастер-классов, выставки и концерты живой музыки.

„Когда-то здесь была духовная семинария, потом больница, приют, издательство. В советское время – казармы, тюрьма, а потом – городская больница. Сейчас – это один из самых впечатляющих исторических комплексов столицы. Открытие состоится в ближайшее время“, – сообщается в пресс-релизе.

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