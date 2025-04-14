В Вильнюсе в неожиданном месте откроется новый дворик

Миссионерский дворик – новое место встреч с друзьями и семьей. Здесь можно будет поесть и содержательно провести досуг. Сейчас администратор этого места подыскивает торговцев, которые будут работать в этом дворике.
„К новому и первому сезону готовится Миссионерский дворик (ул. Субачаус, 28, Вильнюс)! У нас много планов, идей и есть перспективная идея на будущее“, – сказано в пресс-релизе.
Это место оборудуют владельцы известного Бернардинского дворика. Это будет младший брат Бернардинского дворика, который уже несколько лет радует вильнюсцев и гостей столицы.
„Миссионерский дворик – совершенно новый проект, наш младший брат! Ждем в обоих двориках“, – писали владельцы Бернардинского дворика.
Организаторы обещают, что в Миссионерском дворике будут не только заведения общепита, но и различные мастерские для проведения мастер-классов, выставки и концерты живой музыки.
„Когда-то здесь была духовная семинария, потом больница, приют, издательство. В советское время – казармы, тюрьма, а потом – городская больница. Сейчас – это один из самых впечатляющих исторических комплексов столицы. Открытие состоится в ближайшее время“, – сообщается в пресс-релизе.