2024.07.30 14:25

В Вильнюсе в ближайшее время высохнут 650 деревьев

 
ru.DELFI.lt
Medžiai
Medžiai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Активисты подсчитали, что в ближайшие 2-3 года в Вильнщсе высохнут 650 деревьев. По словам активистов, из-за интенсивного обновления тротуаров и укладки плитки на стоянках, в городе гибнут сотни деревьев, пишет портал TV3.lt.

На деревьях растут грибы, сохнут листья. Беспокойство вызывает также использование огромного количества соли в зимний период, соль с такой водой проникает в землю, отравляя ее.

Активистка Лигита показала, как выглядит умирающая липа в Старом городе. По ее словам, около дерева установлены мешки для полива, несмотря на то, что оно умирает, а ведь такие мешки можно было бы установить у деревьев, которые еще можно спасти.

„Много белых грибов на стволе. Когда такие грибы появляются на дереве, дерево уже не спасти. Какой профессионал установил эти мешки для полива?“ – вопрошает Лигита Пошкуте.

Активисты возмущены активным обновлением тротуаров в городе.

„Это уплотненный слой земли – чтобы такое сделать, надо повредить корни деревьев. Когда видишь расстояние до ствола, понятно, что корни были повреждены“, – сказала Лигита.

По ее словам, растущим в городе липам большой ущерб наносит используемая зимой соль.

„Это дерево убито солью, его добило обновление тротуара. Для сравнения, Таллин за зиму в среднем использует 10 000 тонн соли, Вильнюс – 60 000 тонн“, – заметила активистка.

„Мы подсчитали, что в городе есть 650 деревьев, которые погибнут в ближайшие 2–3 года“, – сказала она.

Ученые утверждают, что самый большой вред деревьям наносят работы, которые проводят рядом со стволами – укладка плитки и соль зимой. Ученые критикуют муниципалитет, который не использует альтернативу соли - например, щебень, как в Скандинавии.

„Плюс в том, что – щебень можно использовать повторно, собирают не меньше 70% весной и снова используют“, – сказал доцент Института геонаук Вильнюсского университета Ричардас Скорупскас.

Вильнюсский муниципалитет признает, что альтернатива стоит дорого.

„Цена тонны соли - 70 евро, а тонна экологической, безвредной соли стоит от 1000 евро. Нет данных, как она будет действовать в наших условиях“, – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

Вильнюсский муниципалитет утверждает, что старается сохранять деревья. В жару их поливают, прокладывают системы полива, освобождают от плиток корни старых деревьев, зимой устанавливают защиту от соли.

По подсчетам активистов, только на улице Пилимо в столице 66% лип находится в плохом состоянии, вероятно, в ближайшие годы их не станет.

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