2025.04.05 11:32

В Вильнюсе в 57-ой раз отмечают День физика: Дино Завр прошел по центру города

 
ru.DELFI.lt

В субботу в столице проходят традиционные мероприятия, посвященные Дню физика. В этом году студенты Вильнюсского университета (ВУ) Факультета физики проведут его в 57-ой раз, пишет портал madeinvilnius.lt.

Первый раз День физика в столице Литвы отметили в 1968 году.

Самая запоминающаяся часть праздника - традиционное шествие в центре Вильнюса с участием знаменитого Дино Завра.

Программа FiDi

В 10 ч. в районе Саулетекис, около факультета физики откроется парк аттракционов – Fizlendas, Это абсолютно бесплатное развлечение.

Около 15 ч. началось шествие от Факультета физики до Филологического факультета, где филологи торжественно встретили участников шествия. Цель шествия – извиниться перед филологами за то, что, согласно легенде, Дино Завр когда-то съел девушку-филолога.

Вечерняя часть праздника – концерт. В этом году концерт состоится в SODAS 2123, где выступят группы BALTIC BALKAN, KEDROSTUBÙRAS, SKAPTETAS, GĖDA, DEFEKTAS и DJ ACIDITRISANN. Билеты на концерт можно купить здесь.

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