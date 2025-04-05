В Вильнюсе в 57-ой раз отмечают День физика: Дино Завр прошел по центру города

Первый раз День физика в столице Литвы отметили в 1968 году.

Самая запоминающаяся часть праздника - традиционное шествие в центре Вильнюса с участием знаменитого Дино Завра.

Программа FiDi

В 10 ч. в районе Саулетекис, около факультета физики откроется парк аттракционов – Fizlendas, Это абсолютно бесплатное развлечение.

Около 15 ч. началось шествие от Факультета физики до Филологического факультета, где филологи торжественно встретили участников шествия. Цель шествия – извиниться перед филологами за то, что, согласно легенде, Дино Завр когда-то съел девушку-филолога.