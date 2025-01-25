В Вильнюсе уже есть метро, только горожане им не пользуются

Отлично присмотренная, электрифицированная, железнодорожная линия между Верхними Панеряй и Новой Вильней проходи через столицу. Эта линия давно действует как „неофициальное метро“. До 2019 г. эти вокзалы были соединены без пересадки поездами „Новая Вильня-Каунас“ и „Новая Вильня-Тракай“, и только последние 5 лет оба маршрута начинаются и заканчиваются в Вильнюсе. Такой маршрут и сейчас есть, только теперь нужна пересадка: например с поезда „Кена-Вильнюс“ на „Вильнюс-Каунас“. Какое-то время функцию „неофициального метро“ выполняли, а скоро, возможно, продолжат выполнять, поезда „Вильнюс-Даугавпилс“.
Надо сказать, что существующее „метро“ в Вильнюсе не подземное, а аналог S-Bahn в Германии или RER во Франции.
С той разницей, что вильнюсский S-Bahn не интегрирован в систему городского транспорта. Правда, LTG начала распространять сдвоенные билеты, но они пока разные и без скидок. Кроме того, и поток пассажиров из Панеряй в Новую Вильню носит скорее символический характер. И еще - Вильнюс с предместьями связан неинтенсивно: от 11 до 24 рейсов в день с ярко выраженными утренними и вечерними пиками. Однако все это можно усовершенствовать!
Сейчас в Новую Вильню на поезде из Вильнюса можно доехать за 12 минут (в два раза быстрее, чем на машине или автобусе). Линия была бы привлекательнее, если бы поезда ходили чаще и остановок на линии стало больше.
Если такая экспериментальная линия „Новая Вильня-Верхние Панеряй“ будет запущена, то она помогла бы испытать важный момент - полную интеграцию билетов (включая льготы и другие аспекты), потоки пассажиров и потребность в новой инфраструктуре. Когда будут все эти ответы, будет проще принимать более сложные решения: инфраструктура для велосипедов, подвозные маршруты, промежуточные станции (например, Расос, Науяместис, Вилкпеде и др.) и др. Понятно, что сегодняшние поезда LTG не приспособлены для движения в пригородах: нужны другие вагоны, больше дверей, более простой и быстрый порядок входа/выхода, приспособленные к более частым остановкам.
Если бы железнодорожная ось Новая Вильня-Панеряй стала бы стратегической и приоритетной, то в будущем планирование города могло бы вестись вдоль нее, увеличивая ее актуальность и удобства. Наконец, можно взглянуть еще шире: уже сейчас у нас есть рельсы до Кены, Швянчёнеляй, в сторону Шальчининкай, через Лентварис до Каунаса, Тракай и Варену, в аэропорт, Кивишкес и Вайдотай, даже рельсы в Григишкес, в зону Панеряй-Киртиму-Воке и Гарюнай – все это можно задействовать.