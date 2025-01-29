В Вильнюсе установят мемориальные доски подписанту Гензелису и Праведнице народов мира Джевецкой

Мемориальную доску Б. Гензелису с текстом „В этом доме жил Бронисловас Гензелис (1934–2023), подписант Акта от 11 марта, один из создателей Литовского движения за перестройку, философ, социал-демократ“ планируется установить в Вильнюсе, на фасаде дома на улице Смелё, где проживал подписант.

Между тем, ​​ посвященную А. Джевецкой мемориальную доску с текстом: „В этом доме во время Второй мировой войны жила и спасала евреев Праведница народов мира, монахиня Александра Джевецкая (1883–1968)“, планируется установить на здании на улице Ужупё.

Муниципалитет указывает, что для увековечения памяти этих личностей будет использован утвержденный дизайн типовой памятной доски города Вильнюса.