В Вильнюсе установят мемориальные доски подписанту Гензелису и Праведнице народов мира Джевецкой

Мемориальную доску Б. Гензелису с текстом „В этом доме жил Бронисловас Гензелис (1934–2023), подписант Акта от 11 марта, один из создателей Литовского движения за перестройку, философ, социал-демократ“ планируется установить в Вильнюсе, на фасаде дома на улице Смелё, где проживал подписант.
Между тем, посвященную А. Джевецкой мемориальную доску с текстом: „В этом доме во время Второй мировой войны жила и спасала евреев Праведница народов мира, монахиня Александра Джевецкая (1883–1968)“, планируется установить на здании на улице Ужупё.
Муниципалитет указывает, что для увековечения памяти этих личностей будет использован утвержденный дизайн типовой памятной доски города Вильнюса.
Подписант Акта о независимости Б. Гензелис (1934–2023) был членом инициативной группы Движения за перестройку, членом Совета Сейма Саюдиса. С 1990 года был членом президиума Совета Демократической рабочей партии Литвы. В 1990–1992 годах депутатом Верховного Совета-Восстановительного Сейма, работал в комиссиях по образованию, науке и культуре, по разработке Конституции.
Между тем, А. Джевецкая (1883–1968) активно спасала евреев во время Второй мировой войны, несмотря на опасность для ее жизни. Свидетельства выживших подтверждают, что женщина спасла 8 малолетних детей. Некоторых она вырастила сама, других передала в детский приют. Женщина оказывала медицинскую помощь раненым, а после войны была признана Праведницей народов мира.