2025.05.02 14:11

В Вильнюсе установлены знаки с указанием расстояния до космоса

 
ru.DELFI.lt
Vilnius-kosmosas
Vilnius-kosmosas
ФОТО: Flameri.x | madeinvilnius.lt

В центре столицы Литвы появились знаки с указанием направления и расстояния До Международной космической станции. До мероприятия Vilnius Space Days осталось несколько дней, поэтому столица отметила свое место на международной карте космических технологий: город быстро укрепляет позицию как одно из самых инновационных мест для создания космических и оборонных технологий в Европе, пишет портал madeinvilnius.lt.

Эти знаки можно увидеть на улицах Вильняус, Вокечу, на проспекте Гидиминаса, на Ратушной и Кафедральных площадях. Их можно будет увидеть 2–5 мая. На знаках указано, что до Международной космической станции 408 км. Ее с 1 до 4 ч. ночи можно будет видеть в эти дни в небе над Вильнюсом.

По словам мэра города Валдаса Бенкунскаса, Литва уже упрочила свои позиции на карте космических технологий, это реальность, в которой Литва все более уверенно демонстрирует позицию лидера.

Он напомнил, что первая яркая звезда Литвы в космосе зажглась в 2014 году, когда был запущен спутник LituanicaSAT-1. Сейчас больше 30 литовских компаний активно участвуют в цепи поставок космических инноваций. В среднем их доходы составляют не менее 0,5 млн. евро. Планируется, что в ближайшие 5 лет количество таких компаний в Литве удвоится.

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