В Вильнюсе установлены знаки с указанием расстояния до космоса

Эти знаки можно увидеть на улицах Вильняус, Вокечу, на проспекте Гидиминаса, на Ратушной и Кафедральных площадях. Их можно будет увидеть 2–5 мая. На знаках указано, что до Международной космической станции 408 км. Ее с 1 до 4 ч. ночи можно будет видеть в эти дни в небе над Вильнюсом.
По словам мэра города Валдаса Бенкунскаса, Литва уже упрочила свои позиции на карте космических технологий, это реальность, в которой Литва все более уверенно демонстрирует позицию лидера.
Он напомнил, что первая яркая звезда Литвы в космосе зажглась в 2014 году, когда был запущен спутник LituanicaSAT-1. Сейчас больше 30 литовских компаний активно участвуют в цепи поставок космических инноваций. В среднем их доходы составляют не менее 0,5 млн. евро. Планируется, что в ближайшие 5 лет количество таких компаний в Литве удвоится.