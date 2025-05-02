В Вильнюсе установлены знаки с указанием расстояния до космоса

Эти знаки можно увидеть на улицах Вильняус, Вокечу, на проспекте Гидиминаса, на Ратушной и Кафедральных площадях. Их можно будет увидеть 2–5 мая. На знаках указано, что до Международной космической станции 408 км. Ее с 1 до 4 ч. ночи можно будет видеть в эти дни в небе над Вильнюсом.

По словам мэра города Валдаса Бенкунскаса, Литва уже упрочила свои позиции на карте космических технологий, это реальность, в которой Литва все более уверенно демонстрирует позицию лидера.