В Вильнюсе украшают рождественскую елку: как в этом году будет выглядеть самая дорогая елка Литвы

По словам представителей Вильнюсского муниципалитета, елка в этом году обойдется в 118 700 евро (с НДС), в прошлом году она стоила почти 90 000 евро. Эта елка будет самой дорогой во всей Литве. Самая дешевая елка будет в Клайпеде.
До праздника зажжения огней на елке осталось чуть больше недели. 29 ноября в городе пройдут традиционные мероприятия, включая праздничный концерт. Зимний фестиваль „Рождество в столице 2024“ начнется 29 ноября и будет длиться до 6 января.
Елка в городе будет стоять до 6 января.
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