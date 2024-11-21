2024.11.21 15:18

В Вильнюсе украшают рождественскую елку: как в этом году будет выглядеть самая дорогая елка Литвы

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В четверг в Вильнюсе начали наряжать елку. В этом году, как и в прошлом, было решено вернуться к традиции и нарядить живую елку.

По словам представителей Вильнюсского муниципалитета, елка в этом году обойдется в 118 700 евро (с НДС), в прошлом году она стоила почти 90 000 евро. Эта елка будет самой дорогой во всей Литве. Самая дешевая елка будет в Клайпеде.

Katedros aikštėje puošiama Kalėdų eglė

До праздника зажжения огней на елке осталось чуть больше недели. 29 ноября в городе пройдут традиционные мероприятия, включая праздничный концерт. Зимний фестиваль „Рождество в столице 2024“ начнется 29 ноября и будет длиться до 6 января.

Елка в городе будет стоять до 6 января.

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