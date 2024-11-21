В Вильнюсе украшают рождественскую елку: как в этом году будет выглядеть самая дорогая елка Литвы

По словам представителей Вильнюсского муниципалитета, елка в этом году обойдется в 118 700 евро (с НДС), в прошлом году она стоила почти 90 000 евро. Эта елка будет самой дорогой во всей Литве. Самая дешевая елка будет в Клайпеде.