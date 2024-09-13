В Вильнюсе стартует традиционная Ярмарка народов

В рамках подготовки к мероприятиям Ярмарки народов в центре Вильнюса ожидаются ограничения движения транспорта. Некоторые из них введены уже с четверга. По состоянию на утро пятницы в городе уже наблюдаются заторы.

Частью Ярмарки народов является традиционный цыганский фестиваль музыки и танца Gypsy Fest 2024. Участники мероприятия в 13-15 час. на автомобиле, карете и пешком пройдут от Ратуши до площади им. В. Кудирки, где можно будет увидеть выступления цыганских ансамблей.

Как и каждый год, на этот раз ярмарка пригласит жителей Вильнюса и гостей города попробовать блюда, приготовленные мастерами кулинарного наследия, послушать концерты на площади им. Винцаса Кудирки, и принять участие в различных образовательных мероприятиях.

По сообщению Вильнюсского самоуправления, с вечера четверга до утра понедельника будет запрещено движение транспортных средств по проспекту Гедиминаса от ул. Швянтараге до ул. Вильняус, а также от ул. Вильняус до улицы Ю. Тумо-Вайжганто.

В субботу ограничения будут введены на ул. Васарё 16-осёс от ул. Шярмукшню до пр. Гедиминаса, а также на улицах Йогайлос и А. Стульгинскё, на части ул. Вильняус от ул. И. Лелевелё до пр. Гедиминаса.

Разрешения, выданные жителям и предприятиям на платные парковочные места в синей и красной зонах во время мероприятий Ярмарки народов, будут действительны и в других парковочных зонах.