В Вильнюсе стартует кинонеделя для пожилых людей: бесплатный просмотр литовских фильмов

 
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ФОТО: Savivaldybės nuotr.
Вильнюсское городское самоуправление приглашает пожилых людей бесплатно посмотреть фильмы литовских кинематографистов. Во время Недели кино для пожилых людей, которая пройдет с 20 по 24 ноября, вход на специальные сеансы будет бесплатным — достаточно предъявить в кассе кинотеатра документ, подтверждающий возраст.

"Каждый шестой житель Вильнюса пенсионного возраста. Мы заботимся о полноценной занятости и качественном досуге столичных пенсионеров и приглашаем их бесплатно посетить кинотеатр и посмотреть последние фильмы литовских кинематографистов. Это будет новый радостный опыт и счастливое воспоминание", — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

20-24 ноября для пожилых людей в Вильнюсе будет организовано шесть показов литовских фильмов. Кинотеатры Pasaka и Skalvija, а также Forum Cinemas Vingis и Multikino Kinas и Apollo Kinas, расположенные в крупных торгово-развлекательных центрах столицы, пригласят пожилых людей в специально отведенные для них кинозалы.

Для бесплатного посещения специальных сеансов пенсионерам необходимо будет предъявить в кассах кинотеатров документ, подтверждающий возраст. После предъявления удостоверения пенсионера сотрудник билетной кассы выдаст бесплатный билет в кино и пригласит угоститься напитками и сладостями.

Репертуар и расписание сеансов

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