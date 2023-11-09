В Вильнюсе стартует кинонеделя для пожилых людей: бесплатный просмотр литовских фильмов

"Каждый шестой житель Вильнюса пенсионного возраста. Мы заботимся о полноценной занятости и качественном досуге столичных пенсионеров и приглашаем их бесплатно посетить кинотеатр и посмотреть последние фильмы литовских кинематографистов. Это будет новый радостный опыт и счастливое воспоминание", — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

20-24 ноября для пожилых людей в Вильнюсе будет организовано шесть показов литовских фильмов. Кинотеатры Pasaka и Skalvija, а также Forum Cinemas Vingis и Multikino Kinas и Apollo Kinas, расположенные в крупных торгово-развлекательных центрах столицы, пригласят пожилых людей в специально отведенные для них кинозалы.