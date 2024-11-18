2024.11.18 11:13

В Вильнюсе состоялся второй слет дедов морозов

 
ru.DELFI.lt
Į Vilnių sugužėjo Kalėdų Seneliai
Į Vilnių sugužėjo Kalėdų Seneliai
ФОТО: Delfi montažas

18 ноября в Вильнюсе состоялся второй слет дедов морозов, пишет портал madeinvilnius.lt.

„ХО! ХO! ХOOOOOOO !!! НЕИЗБЕЖНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!“ – сообщает вильнюсский Дед Мороз и приглашает коллег из разных городов Литвы на слет в столицу. Это второй слет дедов морозов всей Литвы в Вильнюсе. Во время слета деды морозы поделились своими секретами и опытом работы, новой информацией.

В конце слета деды морозы подписали общую декларацию. В ней указали кандидатов от Литвы, которые примут участие во втором слете дедов морозов стран Балтии в Риге 22 ноября.

Программа слета:

10.30–11.30 ч. Встреча и общение с журналистами, Тайное совещание – обсуждение декларации. Оглашение и подписание декларации. Пресс-конференция.

11.30–12.00 ч. все внимание СМИ. Фотосессии. Если погода позволит, деды морозы заберутся на площадку телебашни.

12.30–13.30 ч. Троллейбус. От остановки „Вайворикштес“ деды морозы поедут на троллейбусе в Старый город к будущей резиденции на ул. Траку, 10. Пассажиры за самое красивое стихотворение получат подарки компании JUDU.

15.00 ч. Концерт и чтение сказок, представление декларации детям. Все пройдет в библиотеке им. А.Мицкевича, ул. Траку, 10, Вильнюс.

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