В Вильнюсе состоялся вечер тихого чтения

„Есть немного мест, где взрослые люди могут собираться вместе и читать. У моих детей в школе есть урок книжного монолога, на нем они читают. Взрослым приходиться находить время для чтения в календаре забот, работ и социальных обязательств, – сказала одна из организаторов вечера создатель группы Pasiskaitymai Моника Скаржаускайте, – Мои любимые детские воспоминания - мама, я, папа и брат читаем в ожидании заказа в кафе или, загорая на пляже. Хотелось бы повторить это совместное пребывание с книгой на таких мероприятиях“.