В Вильнюсе состоялся рождественский забег

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

9 декабря в Вильнюсе состоялся 48-й рождественский забег. Первые бегуны вышли на старт в 15 часов на площади им. В.Кудирки. Бегуны в костюмах могли выбирать дистанции 12, 6 или 3 км, для детей был организован забег гномов.

В забеге участвовали тысячи бегунов в костюмах дедов морозов, эльфов, оленей, некоторые были украшены елочными гирляндами.

Все, кто пришел к финишу, получили памятные медали.

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