В Вильнюсе состоялся протест против развития крупных промышленных проектов за счет окружающей среды

Как сообщила поддержавшая протест Партия зеленых Литвы, митинг организуется против законодательных поправок, инициированных министром экономики и инноваций Лукасом Савицкасом, которые, по мнению организаторов, открывают путь для крупных промышленных проектов без оценки воздействия на окружающую среду, разрешений на строительство и реального участия общественности.
„Министерство предлагает „зеленый коридор“ для инвестиций с 20 млн евро, что позволяет начать деятельность без основных предохранителей. Это не прогрессивная экономика, а легализация угроз“, - цитируется в сообщении председатель сообщества Medeina Витаутас Вискупайтис.
Протест связан с предложением министра Л. Савицкаса и других политиков о внесении изменений в статью 106 Закона об особых условиях землепользования, которое возвращается в повестку дня Сейма.
Утверждается, что в случае принятия закона использование опасных химических веществ в водоохранных зонах будет разрешено – но только в тех случаях, когда министерство решит, что риска загрязнения окружающей среды нет.
„Использование опасных веществ вблизи источников питьевой воды всегда представляет риск. Технологии не защищают от человеческих ошибок, аварий и утечек“, - говорит председатель Партии зеленых Литвы Иева Будрайте, которая планирует принять участие в акции протеста.
По ее словам, делегирование оценки рисков одному должностному лицу равносильно системной угрозе прозрачности.