2025.05.05 09:18

В Вильнюсе состоялся протест против развития крупных промышленных проектов за счет окружающей среды

 
Elta
ru.DELFI.lt

В понедельник у Министерства экономики и инноваций (МЭИ) прошла акция протеста против увеличения привилегий для бизнеса за счет здоровья и окружающей среды. Организатором акции протеста выступила Пагиряйское общество Medeina.

Как сообщила поддержавшая протест Партия зеленых Литвы, митинг организуется против законодательных поправок, инициированных министром экономики и инноваций Лукасом Савицкасом, которые, по мнению организаторов, открывают путь для крупных промышленных проектов без оценки воздействия на окружающую среду, разрешений на строительство и реального участия общественности.

„Министерство предлагает „зеленый коридор“ для инвестиций с 20 млн евро, что позволяет начать деятельность без основных предохранителей. Это не прогрессивная экономика, а легализация угроз“, - цитируется в сообщении председатель сообщества Medeina Витаутас Вискупайтис.

Протест связан с предложением министра Л. Савицкаса и других политиков о внесении изменений в статью 106 Закона об особых условиях землепользования, которое возвращается в повестку дня Сейма.

Утверждается, что в случае принятия закона использование опасных химических веществ в водоохранных зонах будет разрешено – но только в тех случаях, когда министерство решит, что риска загрязнения окружающей среды нет.

„Использование опасных веществ вблизи источников питьевой воды всегда представляет риск. Технологии не защищают от человеческих ошибок, аварий и утечек“, - говорит председатель Партии зеленых Литвы Иева Будрайте, которая планирует принять участие в акции протеста.

По ее словам, делегирование оценки рисков одному должностному лицу равносильно системной угрозе прозрачности.

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