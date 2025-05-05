В Вильнюсе состоялся протест против развития крупных промышленных проектов за счет окружающей среды

Как сообщила поддержавшая протест Партия зеленых Литвы, митинг организуется против законодательных поправок, инициированных министром экономики и инноваций Лукасом Савицкасом, которые, по мнению организаторов, открывают путь для крупных промышленных проектов без оценки воздействия на окружающую среду, разрешений на строительство и реального участия общественности.

„Министерство предлагает „зеленый коридор“ для инвестиций с 20 млн евро, что позволяет начать деятельность без основных предохранителей. Это не прогрессивная экономика, а легализация угроз“, - цитируется в сообщении председатель сообщества Medeina Витаутас Вискупайтис.