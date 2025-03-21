2025.03.21 14:15

В Вильнюсе состоялся праздник весеннего равноденствия

 
ru.DELFI.lt
Pavasario lygiadienio šventė
Pavasario lygiadienio šventė
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Вильнюсский центр этнической культуры в минувший четверг пригласил вильнюсцев и гостей города на праздник весеннего равноденствия в долину Святорога.

Во время праздника звучали народные песни, „сутартинес“, beatbox и электронная музыка.

Оазис пробуждающейся природы осветило пламя свечей, которые зажгли вильнюсские школьники.

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