В Вильнюсе состоялся праздник весеннего равноденствия

Во время праздника звучали народные песни, „сутартинес“, beatbox и электронная музыка.
Оазис пробуждающейся природы осветило пламя свечей, которые зажгли вильнюсские школьники.
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Вильнюсский центр этнической культуры в минувший четверг пригласил вильнюсцев и гостей города на праздник весеннего равноденствия в долину Святорога.
Во время праздника звучали народные песни, „сутартинес“, beatbox и электронная музыка.
Оазис пробуждающейся природы осветило пламя свечей, которые зажгли вильнюсские школьники.