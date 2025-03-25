В Вильнюсе состоялся митинг по случаю Дня Воли Беларуси

По случаю праздника во вторник вечером на Лукишкской площади прошла выставка фотографий политзаключенных и борцов за свободу страны, участники держали плакаты с фотографиями и именами политзаключенных, исторические флаги Евросоюза, Литвы и Беларуси. Некоторые участники мероприятия были одеты в национальные костюмы, исполнялись национальные песни. В начале митинга прозвучали гимны Литвы и Беларуси.

„Это наш праздник. Мы верим в идею свободной Беларуси, мы боремся за нее. Мы боремся за освобождение наших политзаключенных, за настоящие выборы“, – рассказала Анна Красулина, пресс-представитель офиса лидера белорусских оппозиционных сил Светланы Тихановской.

По мнению участников митинга, это мероприятие – не только празднование Дня Воли, но и часть борьбы за свободу.

Во время митинга, посвященного Дню Воли Беларуси, собравшиеся также держали в руках могильные свечи в память о тех, кто сражался и погиб за свободу. В конце шествия к посольству Беларуси участники планируют оставить эти свечи у мемориала жертвам минского режима.

В завершение мероприятия были развернуты огромные флаги Литвы и исторические флаги Беларуси. Участники митинга с ними направились к посольству Беларуси.