В Вильнюсе состоялся митинг по случаю Дня Воли Беларуси

По мнению участников митинга, это мероприятие – не только празднование Дня Воли, но и часть борьбы за свободу.
„Это наш праздник. Мы верим в идею свободной Беларуси, мы боремся за нее. Мы боремся за освобождение наших политзаключенных, за настоящие выборы“, – рассказала Анна Красулина, пресс-представитель офиса лидера белорусских оппозиционных сил Светланы Тихановской.
По случаю праздника во вторник вечером на Лукишкской площади прошла выставка фотографий политзаключенных и борцов за свободу страны, участники держали плакаты с фотографиями и именами политзаключенных, исторические флаги Евросоюза, Литвы и Беларуси. Некоторые участники мероприятия были одеты в национальные костюмы, исполнялись национальные песни. В начале митинга прозвучали гимны Литвы и Беларуси.
Во время митинга, посвященного Дню Воли Беларуси, собравшиеся также держали в руках могильные свечи в память о тех, кто сражался и погиб за свободу. В конце шествия к посольству Беларуси участники планируют оставить эти свечи у мемориала жертвам минского режима.
В завершение мероприятия были развернуты огромные флаги Литвы и исторические флаги Беларуси. Участники митинга с ними направились к посольству Беларуси.
25 марта отмечается День Воли Беларуси – годовщина создания первого независимого Белорусского государства: в этот день в 1918 году на Всебелорусском съезде был подписал документ, провозгласивший создание независимой Белорусской Народной Республики, которая просуществовала до осени 1918 года.
25 марта, День Воли, в Беларуси не является официальным праздником.