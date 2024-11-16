2024.11.16 08:16

В Вильнюсе состоялось впечатляющее шоу Юозаса Статкявичюса: представлена коллекция весна-лето 2025

 
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt
Juozas Statkevičius pristatė 2025 metų pavasario-vasaros mados kolekciją
Juozas Statkevičius pristatė 2025 metų pavasario-vasaros mados kolekciją
ФОТО: Delfi

Литва смогла увидеть коллекцию легендарного литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса весна-лето 2025, которая в этом году получила мировую известность после показа в Париже. 15 ноября собравшиеся в Вильнюсе гости были покорены красотой и элегантностью шоу, дополненного музыкальным сопровождением, хореографией, сценографией и светоэффектами.

Статкявичюс сказал, что литовцы могли увидеть намного больше, чем видел Париж. В Вильнюсе шоу было более впечатляющим.

Juozo Statkevičiaus 2025 metų pavasario/vasaros kolekcija

В Приже было представлено 48 моделей, а в Вильнюсе 78.

Juozo Statkevičiaus 2025 metų pavasario/vasaros kolekcija

Космополитизм коллекции Статкявичюса весна-лето 2025 вдохновлен акцентами литовской культуры и северными акцентами.

Juozo Statkevičiaus 2025 metų pavasario/vasaros kolekcija

На этот раз дизайнер много внимания уделил функциональности одежды – чтобы она была не только красивой, но и удобной.

Juozo Statkevičiaus 2025 metų pavasario/vasaros kolekcija

Статкявичюс заявил, что это одно из последних его шоу в Литве.

Juozas Statkevičius

„Я не говорю, что последнее, но скоро конец. Я устал. Мне лучше работать в Париже и быть на виду“, – сказал он в интервью Delfi.

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