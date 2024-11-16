В Вильнюсе состоялось впечатляющее шоу Юозаса Статкявичюса: представлена коллекция весна-лето 2025

Статкявичюс сказал, что литовцы могли увидеть намного больше, чем видел Париж. В Вильнюсе шоу было более впечатляющим.
В Приже было представлено 48 моделей, а в Вильнюсе 78.
Космополитизм коллекции Статкявичюса весна-лето 2025 вдохновлен акцентами литовской культуры и северными акцентами.
На этот раз дизайнер много внимания уделил функциональности одежды – чтобы она была не только красивой, но и удобной.
Статкявичюс заявил, что это одно из последних его шоу в Литве.
„Я не говорю, что последнее, но скоро конец. Я устал. Мне лучше работать в Париже и быть на виду“, – сказал он в интервью Delfi.