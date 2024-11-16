В Вильнюсе состоялось впечатляющее шоу Юозаса Статкявичюса: представлена коллекция весна-лето 2025

Статкявичюс сказал, что литовцы могли увидеть намного больше, чем видел Париж. В Вильнюсе шоу было более впечатляющим.

В Приже было представлено 48 моделей, а в Вильнюсе 78.

Космополитизм коллекции Статкявичюса весна-лето 2025 вдохновлен акцентами литовской культуры и северными акцентами.

На этот раз дизайнер много внимания уделил функциональности одежды – чтобы она была не только красивой, но и удобной.

Статкявичюс заявил, что это одно из последних его шоу в Литве.