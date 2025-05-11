В Вильнюсе состоялось традиционное шествие „Сильнее, когда вместе“: в нем участвовали и известные семьи

После рождения ребенка больше половины женщин переживает временные периоды безнадежности и апатии, а у 1 из 5 мам проявляется послеродовая депрессия. Часто ее распознают слишком поздно, поскольку мамы стесняются обращаться за помощью.

„Каждую маму должны выслушать, если ей нужно, она должна получить помощь. Психологическая поддержка в тяжелый период начинается с простых слов или протянутой руки. Только путем укрепления связей в семье и обществе мы можем создать окружение, в котором мамам легче быть сильными и избегать опасностей, вместе с тем, им легче заботиться о новой жизни“, – сказала супруга мэра столицы Висманте Бенкунскене, которая в конце прошлого года родила вторую дочь.