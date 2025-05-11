2025.05.11 13:52

В Вильнюсе состоялось традиционное шествие „Сильнее, когда вместе“: в нем участвовали и известные семьи

 
ru.DELFI.lt
Ėjimo renginys „Stipresnės kartu“
Ėjimo renginys „Stipresnės kartu“
ФОТО: Elta

11 мая в Вильнюсе состоялось шествие „Сильнее, когда вместе“, посвященное психическому здоровью матерей. Шествие началось в сквере им. Эдуардаса Бальсиса. Оттуда мамы с малышами и другие члены их семей шли до эстрады в парке Вингис. В шествии участвовали и известные семьи.

После рождения ребенка больше половины женщин переживает временные периоды безнадежности и апатии, а у 1 из 5 мам проявляется послеродовая депрессия. Часто ее распознают слишком поздно, поскольку мамы стесняются обращаться за помощью.

„Каждую маму должны выслушать, если ей нужно, она должна получить помощь. Психологическая поддержка в тяжелый период начинается с простых слов или протянутой руки. Только путем укрепления связей в семье и обществе мы можем создать окружение, в котором мамам легче быть сильными и избегать опасностей, вместе с тем, им легче заботиться о новой жизни“, – сказала супруга мэра столицы Висманте Бенкунскене, которая в конце прошлого года родила вторую дочь.

На шествие Висманте пришла с обоими детьми и мужем Валдасом Бенкунскасом.

Ėjimo renginys „Stipresnės kartu“

В шествии участвовала и мать двух дочерей, блогер Медейна Андрюлене.

Ėjimo renginys „Stipresnės kartu“

Шествие посвящено Всемирному дню психического здоровья матери. В инициативе участвовало множество семей.

Ėjimo renginys „Stipresnės kartu“

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