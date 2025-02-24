2025.02.24 20:55

В Вильнюсе состоялось шествие „Украина – неделима!“

 
ELTA
ru.DELFI.lt

24 февраля в столице Литвы состоялось шествие в поддержку Украины „Украина – неделима!“.

Участники шествия несли флаги Литвы и Украины и плакаты. Они шли от памятника Тарасу Шевченко до площади им. Винцаса Кудирки. На плакатах была критика позиции президента США Дональда Трампа и призывы не оставаться равнодушными к совершаемым в Украине военным преступлениям.

Во время мероприятия исполняли гимн Литвы, читали стихи украинских поэтов, пели украинские песни, минутой молчания почтили память погибших.

Напомним, что ровно три года назад 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии