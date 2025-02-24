В Вильнюсе состоялось шествие „Украина – неделима!“

Участники шествия несли флаги Литвы и Украины и плакаты. Они шли от памятника Тарасу Шевченко до площади им. Винцаса Кудирки. На плакатах была критика позиции президента США Дональда Трампа и призывы не оставаться равнодушными к совершаемым в Украине военным преступлениям.