В Вильнюсе состоялось шествие „Украина – неделима!“

Участники шествия несли флаги Литвы и Украины и плакаты. Они шли от памятника Тарасу Шевченко до площади им. Винцаса Кудирки. На плакатах была критика позиции президента США Дональда Трампа и призывы не оставаться равнодушными к совершаемым в Украине военным преступлениям.
Во время мероприятия исполняли гимн Литвы, читали стихи украинских поэтов, пели украинские песни, минутой молчания почтили память погибших.
Напомним, что ровно три года назад 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину.
Оставить комментарий Читать комментарии