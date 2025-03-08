2025.03.08 14:18

В Вильнюсе состоялось шествие по случаю Международного женского дня

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas
Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

В субботу по случаю Международного женского дня в Старом городе Вильнюса состоялось шествие, а после него - пройдет митинг. По словам организаторов-активисток, в этом году 8 марта посвящено поддержке женщин, пострадавших от разных форм насилия и агрессии.

„Политические кризисы и кризисы, связанные с экологией, имеют катастрофические последствия для женщин. Это делает женщин еще более уязвимыми, наращивает масштаб насилия, сексуального использования женщин и девочек. Мы видим, что неравенство становится трагедией – как общей, так и личной! Однако радует, что все больше женщин говорит о своем опыте. Мы должны поддерживать друг друга, обращать внимание на жестокости и радоваться нашей смелости“, – писали инициаторы акции.

Шествие прошло от сквера С.Монюшки до Ратушной площади.

Далее на Ратушной площади состоится митинг. Во время митинга выступят с речами, а группа феминистского танца SpokŠok выполнит перформанс.

Собравшиеся могут послушать аудиоверсию стихотворения „Те женщины“ в исполнении Габриэле Лабанаускайте, Греты Штрёмер и Инесы Марцинкявичюте и стихи Эгле Мураускайте.

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