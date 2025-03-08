В Вильнюсе состоялось шествие по случаю Международного женского дня

„Политические кризисы и кризисы, связанные с экологией, имеют катастрофические последствия для женщин. Это делает женщин еще более уязвимыми, наращивает масштаб насилия, сексуального использования женщин и девочек. Мы видим, что неравенство становится трагедией – как общей, так и личной! Однако радует, что все больше женщин говорит о своем опыте. Мы должны поддерживать друг друга, обращать внимание на жестокости и радоваться нашей смелости“, – писали инициаторы акции.