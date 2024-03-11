В Вильнюсе состоялось шествие националистов

По данным полиции, в этом году в шествии приняли участие до 200 человек. Шествие состоялось на проспекте Гедиминаса от Кафедральной до Лукишкской площади.
Во время шествия звучали скандирования "Литва, Литва!", "Литва, будь свободна!", "Один с половиной, два с половиной красива Литва без русских, как цветочек цветет всегда" "И сохрани свою идентичность".
На шествии была выражена поддержка Украине, скандировали "Слава Украине" и "Слава Украине, героям слава!".
На шествии пели: "Пусть знают большевики" и народную песню "На горе крепость" (Ant kalno mūrai).
В конце мероприятия исполнили "Национальную песнь".
В этом году участники шествия несли только один плакат на литовском и украинском языках "За вашу и нашу свободу". Также несли литовские и украинские флаги, исторические флаги, флаги с символикой Литовского союза народников.
Во время шествия собирали пожертвования для украинских военных.