В Вильнюсе состоялось шествие националистов

По данным полиции, в этом году в шествии приняли участие до 200 человек. Шествие состоялось на проспекте Гедиминаса от Кафедральной до Лукишкской площади.

Во время шествия звучали скандирования "Литва, Литва!", "Литва, будь свободна!", "Один с половиной, два с половиной красива Литва без русских, как цветочек цветет всегда" "И сохрани свою идентичность".

На шествии была выражена поддержка Украине, скандировали "Слава Украине" и "Слава Украине, героям слава!".

На шествии пели: "Пусть знают большевики" и народную песню "На горе крепость" (Ant kalno mūrai).

В конце мероприятия исполнили "Национальную песнь".

В этом году участники шествия несли только один плакат на литовском и украинском языках "За вашу и нашу свободу". Также несли литовские и украинские флаги, исторические флаги, флаги с символикой Литовского союза народников.

Некоторые участники несли флаги Латвии, США и беларусской оппозиции.