В Вильнюсе состоялось официальное открытие футбольного стадиона Hanner-VFA

Инвестиции в проект составили почти 2,5 млн. евро.
Основные инвесторы – строительная компания Hanner и Дарвидас Шярнас, бывший футболист и глава Vilnius Football Academy.
На обновленном стадионе используется искусственное покрытие, трибуны, рассчитанные на 300 зрителей, накрыты навесом.
Рядом появилось модульное здание площадью 300 кв. м, в котором находятся раздевалки, душевые, спортзал, административные помещения, кафе.
„Цель Hanner – создать наилучшие условия для талантливой молодежи, чтобы она шла к высотам мастерства, и участвовать в создании успешного будущего литовского футбола. Этот стадион - прекрасный пример того, как можно создать социальную инфраструктуру без помощи государства и муниципалитета“, – сказла председатель правления Hanner Арвидас Авулис.
Инициатор стадиона и глава Vilnius Football Academy Шярнас верит, что эти твердые шаги будут способствовать возрождению футбола в Литве.
„Я бесконечно счастлив, что удалось осуществить цель, я рад, что дети нашей академии и всего Вильнюса, любители и профессионалы смогут наслаждаться прекрасным стадионом в столице“, – сказал Шярнас.
Стадион Hanner-VFA отвечает стандартам стадионов УЕФА I категории, в будущем его можно усовершенствовать до более высокого стандарта, поэтому на нем можно будет проводить и международные состязания.