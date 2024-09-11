В Вильнюсе состоялось официальное открытие футбольного стадиона Hanner-VFA

„Цель Hanner – создать наилучшие условия для талантливой молодежи, чтобы она шла к высотам мастерства, и участвовать в создании успешного будущего литовского футбола. Этот стадион - прекрасный пример того, как можно создать социальную инфраструктуру без помощи государства и муниципалитета“, – сказла председатель правления Hanner Арвидас Авулис.