В Вильнюсе состоялось мероприятие, посвященное сохранению памяти о Холокосте: мир сталкивается с волной антисемитизма

Вечером во вторник в столице состоялось мероприятие "Воспоминания в гостиной", посвященное сохранению памяти о Холокосте. Организаторы мероприятия – посольства Израиля, Соединенных Штатов Америки (США) и Германии.

По словам покровителя этого мероприятия, спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, по прошествии восьми десятилетий после Холокоста мир вновь сталкивается с растущей волной антисемитизма.

"Холокост – это одна из самых мрачных страниц европейской истории и один из тяжелейших уроков, который, глядя на сегодняшние антисемитские выпады, мы до сих пор не усвоили до конца", – заявила на мероприятии В. Чмилите-Нильсен.

"Все же самые большие надежды я возлагаю на образование, как на главное лекарство от расизма, нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма, потому что образование учит, что быть человеком –– это трудная повседневная работа", – сказала спикер Сейма.