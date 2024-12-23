В Вильнюсе состоялась рождественская ярмарка мигрантов

В этом году в ярмарке приняли участие мигранты из Украины, Беларуси, Ганы, Турции, Филиппин, Марокко, Азербайджана, Ирана и других стран.
По словам представителя MiCenter Айсте Каспере, такие мероприятия нужны как иностранцам, так и самим литовцам.
„Литва становится глобальнее, сейчас у нас проживает более 200 000 иностранцев. Приезжим важно завязывать контакты, представить себя и свою деятельность, а мы хотим лучше с ними познакомиться. Мы верим, что во время рождественской ярмарки у жителей Вильнюса была возможность лучше познакомиться с живущими в Литве иностранцами, приобрести экзотические вещи ручной работы, зарядиться положительными эмоциями, ведь большинство участников ярмарки отлично владеют литовским языком“, – сказала она.
Больше фото с ярмарки можно увидеть здесь.