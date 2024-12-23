2024.12.23 07:03

В Вильнюсе состоялась рождественская ярмарка мигрантов

 
ru.DELFI.lt
Migrantų mugė
Migrantų mugė
ФОТО: Madeinvilnius.lt

В минувшую субботу в социальном ресторане Pirmas blynas („Первый блин“) состоялась рождественская ярмарка проживающих в Литве иностранцев. Мероприятие проходило во второй раз. На ярмарке можно было купить подарки и пообщаться с представителями разных стран. Организатор мероприятия – Центр информации для мигрантов MiCenter, созданный Международной организацией миграции, пишет портал Madeinvilnius.lt.

В этом году в ярмарке приняли участие мигранты из Украины, Беларуси, Ганы, Турции, Филиппин, Марокко, Азербайджана, Ирана и других стран.

По словам представителя MiCenter Айсте Каспере, такие мероприятия нужны как иностранцам, так и самим литовцам.

„Литва становится глобальнее, сейчас у нас проживает более 200 000 иностранцев. Приезжим важно завязывать контакты, представить себя и свою деятельность, а мы хотим лучше с ними познакомиться. Мы верим, что во время рождественской ярмарки у жителей Вильнюса была возможность лучше познакомиться с живущими в Литве иностранцами, приобрести экзотические вещи ручной работы, зарядиться положительными эмоциями, ведь большинство участников ярмарки отлично владеют литовским языком“, – сказала она.

Больше фото с ярмарки можно увидеть здесь.

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