2025.04.23 08:47

В Вильнюсе состоялась церемония прощания с погибшим в Украине с Валентелисом

 
Elta
ru.DELFI.lt
Atsisveikinimas su Ukrainoje žuvusiu lietuviu Tomu Valentėliu
Atsisveikinimas su Ukrainoje žuvusiu lietuviu Tomu Valentėliu
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В среду в столице в Костеле Святого Игнатия прошла церемония прощания с Томасом Валентелисом, погибшим в Украине.

На святой мессе по Т. Валентелису присутствовали президент Гитанас Науседа, министр обороны Довиле Шакалене и командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас. Покойного также почтят представители Литовской армии.

Церемония похорон Т. Валентелиса была закрытой из уважения к частной жизни семьи.

Останки погибшего в Украине литовца в субботу были доставлены в Литву.

Т. Валентелис погиб более месяца назад при выполнении боевого задания в Украине. 20-летний уроженец Биржая служил в составе Интернационального легиона ВСУ с августа прошлого года.

Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине организовали транспортировку тела погибшего литовца в Литву.

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