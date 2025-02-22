В Вильнюсе состоялась церемония принесения присяги слушателей курсов младших офицеров

Во время церемонии, по данным Минобороны, присягу принесло рекордное число студентов высших учебных заведений – 104 молодых людей (в их числе и 8 девушек). По данным министерства, молодые люди добровольно начали учиться в академии осенью 2024 года.
„Военные принесут присягу, обещая честно служить Литовской Республике и будут добиваться того, чтобы в ближайшие три года пополнить ряды офицеров-резервистов ЛС“, – сказано в пресс-релизе.
Участники этой программы обучения участвуют в построениях, боевых учениях, учатся обращаться с оружием. После окончания этих курсов они получают дополнительную специальность и звание офицеров запаса. Учиться по этой программе могут студенты и выпускники вузов с 18 до 32 лет. Курсы длятся 3 года, в среднем дважды на выходных в месяц.