2025.02.22 13:22

В Вильнюсе состоялась церемония принесения присяги слушателей курсов младших офицеров

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсе, в Литовской военной академии им. генерала Йонаса-Жемайтиса, состоялась церемония принесения присяги слушателей курсов младших офицеров.

Во время церемонии, по данным Минобороны, присягу принесло рекордное число студентов высших учебных заведений – 104 молодых людей (в их числе и 8 девушек). По данным министерства, молодые люди добровольно начали учиться в академии осенью 2024 года.

„Военные принесут присягу, обещая честно служить Литовской Республике и будут добиваться того, чтобы в ближайшие три года пополнить ряды офицеров-резервистов ЛС“, – сказано в пресс-релизе.

Участники этой программы обучения участвуют в построениях, боевых учениях, учатся обращаться с оружием. После окончания этих курсов они получают дополнительную специальность и звание офицеров запаса. Учиться по этой программе могут студенты и выпускники вузов с 18 до 32 лет. Курсы длятся 3 года, в среднем дважды на выходных в месяц.

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