В Вильнюсе состоялась акция протеста в поддержку Палестины

Протестующие принесли плакаты и флаги Палестины. На плакатах были надписи: Never again for anyone („Больше никогда никому“), „Свободу Палестине“, „Оккупации – нет“, „Let Gaza live“ („дай жить Газе“) и т.п. Участники акции скандировали: „Свободу Палестине“, „Свободу Украине“, „Стоп оккупации, стоп геноциду“, „Руки прочь от Ливана“.