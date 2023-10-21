В Вильнюсе состоится забег In memoriam в память о погибших военных

Мероприятие проводят в девятый раз, с 2015 г., когда во время марафона ЛА скончался молодой офицер. Во время забега вспоминают память обо всех литовских военных, скончавшихся или погибших при различных обстоятельствах.
Забег организует Женский союз матерей семей военных Великой княгини Литовской Бируте вместе с ЛА и другими организациями. Мероприятие проходит под патронатом командарма Вальдемарса Рупшиса.
Сообщается, что во время мероприятия будут проводиться забеги на дистанциях 1 или 4 км, призеров выбирать не будут. Участники забега на 10 км будут награждены памятными медалями чемпионата ЛА.
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