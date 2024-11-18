В Вильнюсе состоится второй слет дедов морозов

„ХО! ХO! ХOOOOOOO !!! НЕИЗБЕЖНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!“ – сообщает вильнюсский Дед Мороз и приглашает коллег из разных городов Литвы на слет в столицу. Это второй слет дедов морозов всей Литвы в Вильнюсе. Во время слета деды морозы поделятся своими секретами и опытом работы, новой информацией.
В конце слета деды морозы подпишут общую декларацию. В ней укажут кандидатов от Литвы, которые примут участие во втором слете дедов морозов стран Балтии в Риге 22 ноября.
Программа слета:
10.30–11.30 ч. Встреча и общение с журналистами, Тайное совещание – обсуждение декларации. Оглашение и подписание декларации. Пресс-конференция.
11.30–12.00 ч. все внимание СМИ. Фотосессии. Если погода позволит, деды морозы заберутся на площадку телебашни.
12.30–13.30 ч. Троллейбус. От остановки „Вайворикштес“ деды морозы поедут на троллейбусе в Старый город к будущей резиденции на ул. Траку, 10. Пассажиры за самое красивое стихотворение получат подарки компании JUDU.
15.00 ч. Концерт и чтение сказок, представление декларации детям. Все пройдет в библиотеке им. А.Мицкевича, ул. Траку, 10, Вильнюс.