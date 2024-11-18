В Вильнюсе состоится второй слет дедов морозов

„ХО! ХO! ХOOOOOOO !!! НЕИЗБЕЖНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!“ – сообщает вильнюсский Дед Мороз и приглашает коллег из разных городов Литвы на слет в столицу. Это второй слет дедов морозов всей Литвы в Вильнюсе. Во время слета деды морозы поделятся своими секретами и опытом работы, новой информацией.

В конце слета деды морозы подпишут общую декларацию. В ней укажут кандидатов от Литвы, которые примут участие во втором слете дедов морозов стран Балтии в Риге 22 ноября.

Программа слета:

10.30–11.30 ч. Встреча и общение с журналистами, Тайное совещание – обсуждение декларации. Оглашение и подписание декларации. Пресс-конференция.